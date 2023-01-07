Росія готується мобілізувати ще до 500 тисяч громадян після новорічних свят – ГУР

Росія готується оголосити нову хвилю мобілізації для війни проти України вже 15 січня, після новорічних свят. У межах цих заходів держава-агресор має намір призвати до 500 тисяч своїх громадян, чим доповнить 300 тисяч мобілізованих навесні. Про це пише The Guardian із посиланням на заступника начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького.

«Вони (росіяни – ред.) роблять ставку на кількість військових та обладнання, сподіваючись переважити нашу сторону», – вважає він.

За даними Скібіцького, РФ планує використати додатковий особовий склад у серії нових наступальних операцій, які буде проводити навесні та влітку поточного року. Ворог, ймовірно, хоче здійснювати ці операції не лише на сході України, а й на півдні.

«Ми очікуємо, що вони будуть вести наступ у Донецькій і Харківській областях, а також, можливо, у Запорізькій, але оборонятимуться на Херсонщині та в Криму. Це кількість людей (півмільйона – ред.), яка їм знадобиться для такого завдання», – пояснив представник української розвідки.