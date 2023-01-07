Росія готується мобілізувати ще до 500 тисяч громадян після новорічних свят – ГУР
Представник розвідки розповів, коли та як РФ збирається використати додаткову живу силу, інформує
Росія готується оголосити нову хвилю мобілізації для війни проти України вже 15 січня, після новорічних свят. У межах цих заходів держава-агресор має намір призвати до 500 тисяч своїх громадян, чим доповнить 300 тисяч мобілізованих навесні. Про це пише
«Вони (росіяни – ред.) роблять ставку на кількість військових та обладнання, сподіваючись переважити нашу сторону», – вважає він.
За даними Скібіцького, РФ планує використати додатковий особовий склад у серії нових наступальних операцій, які буде проводити навесні та влітку поточного року. Ворог, ймовірно, хоче здійснювати ці операції не лише на сході України, а й на півдні.
«Ми очікуємо, що вони будуть вести наступ у Донецькій і Харківській областях, а також, можливо, у Запорізькій, але оборонятимуться на Херсонщині та в Криму. Це кількість людей (півмільйона – ред.), яка їм знадобиться для такого завдання», – пояснив представник української розвідки.