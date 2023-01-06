Українці порушують традиції Різдва, щоб їх захистити – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом. Він нагадав про українські звичаї та традиції, які українцям доводиться порушувати, щоб їх зберегти, інформує ZN.ua .

"Наші предки вірили, що ввечері напередодні Різдва душі померлих родичів спускаються з небес. Як співається, побачити тих, кого лишили на землі. Сьогодні духи наших предків допомагають нам щодня бити тих, хто прийшов на наші землі. Ми живемо в особливі часи. І всі наші свята - особливі. І ми змушені порушувати деякі наші традиції, аби захистити наші традиції. На свята не можна вдягати темний або старий, поношений одяг, аби біда не приходила в дім. Але біда прийшла в наш дім 24 лютого 2022 року. Тож з того часу ми не в білих одежах і б'ємося із чорними силами", - зазначив президент.

Зеленський запевнив, що українці сьогодні, так само як наші предки-козаки, захисники віри та церкви Христової, щодня захищають свою землю, культуру, свої традиції, свою віру.

"У святий день не можна прибирати та виносити сміття з дому. Але ми б'ємося з чортами і виносимо сміття з нашого дому понад 300 днів".

Нехай у кожну родину прийде злагода, у кожну домівку – достаток, на українську землю – перемога, а з нею тисячолітні мир і процвітання.