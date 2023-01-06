Politico: Україна і Іран - головні геостратегічні виклики 2023 року

З численних зовнішньополітичних проблем 2022 року дві будуть мати особливе геостратегічне значення і в новому році. Власне, йдеться про те, чи бажання України стати країною НАТО нарешті справдиться і що робити з іранським режимом в питанні ядерної угоди.

Про це в статті для Politico пише президент Фонду Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер. Він визнає, що процедура розширення альянсу справді складна. І відмова Туреччини схвалювати членство Швеції і Фінляндії це доводить. Потрібна не лише одностайність країн-учасниць, а й схвалення кожного національного парламенту. Оскільки рішення пов’язане з формальною міжнародною угодою. Тому, на думку Ішингера, щоб правильно відреагувати на заявку України про вступ в НАТО, варто згадати три критерії, які були застосовані під час першого раунду розширення альянсу в 1997 році.

На той час союзники ставили всього три питання. Перш за все, чи в країні, яка хоче приєднатися до НАТО, існує консенсус щодо вступу в альянс, щоб потенційне членство не спровокувало внутрішній розкол? Чи всі союзники підтримують надання членства цій країні? І чи приєднання нової країни розширить європейську безпеку і стабільність загалом?

«В ті часи ми рекомендували президентам і главам держав запрошувати перспективних членів, лише якщо відповіді на всі три питання будуть ствердними. І у випадку Польщі, Чехії і Угорщини всі три питання отримали однозначну відповідь «так». Коли ж на саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році було підняте питання України, виникла суперечлива дискусія. Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Ніколя Саркозі дійшли висновку, що не на всі три питання можна відповісти ствердно», - пригадує Ішингер, додаючи, що озираючись на ті події сьогодні можна зробити протилежний висновок, особливо в питанні про європейську безпеку і стабільність.