ВООЗ вимагає у Китаю надати справжня дані щодо нового спалаху Covid

В організації кажуть, що реальна ситуація і офіційні дані сильно відрізняються, інформує ZN.ua.

ВООЗ вимагає у Китаю надати справжня дані щодо нового спалаху Covid
© pixabay/fernandozhiminaicela

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що Китай надає недостатні дані про серйозності нового спалаху Covid у країні та розкритикувала його «вузьке» визначення того, що є смертю від Covid.

«Ми продовжуємо вимагати від Китаю більш швидких, регулярних і достовірних даних про госпіталізацію та смертність, а також більш повного визначення послідовності вірусів у реальному часі», — цитує заяву генерального директора ВООЗ Тедроса Гебреєсуса на брифінгу CNN.

За його словами ВООЗ стурбована ризиком для життя в Китаї та наголошує на важливості вакцинації, включаючи бустерні дози.

Суть у тому, що оприлюднені Китаєм дані «недостатньо відображають справжній вплив хвороби» з точки зору госпіталізацій і випадків інтенсивної терапії, а також смертей. І хоча раніше багато країн мали певні розбіжності у звітності про Covid, але в Китаї це вказує на тенденцію. Зокрема країна перераховує лише тих пацієнтів з Covid, які померли від дихальної недостатності. Зокрема за два тижні до 4 січня в Китаї було повідомлено про менше 20 смертей від місцевих випадків Covid.

«Є набагато більше даних, якими потрібно поділитися з Китаю та, крім того, з усього світу, щоб ми могли відстежувати цю пандемію на початку четвертого року. Нам потрібно більше інформації про секвенування по всій країні, (і щоб) ці послідовності були надані загальнодоступним базам даних, таким як GISAID (глобальна ініціатива, яка надає доступ до геномних даних різних вірусів грипу), щоб можна було провести більш глибокий аналіз», – сказала в середу Марія Ван Керхов, технічний керівник ВООЗ з Covid.


Ірина Знась, ZN.ua





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