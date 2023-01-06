Їздив містами та зливав інформацію про об'єкти інфраструктури: СБУ затримала чергового помічника РФ

Служба безпеки України затримала на Львівщині російського агента, який наводив ворожі ракети по об'єктах критичної інфраструктури й стратегічних підприємствах в Україні, інформує Апостроф.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Завербованим російськими спецслужбами агентом виявився інженер одного з держпідприємств, розташованих на сході країни. Ворог залучив його до розвідувально-підривної діяльності проти України.

Агент російських окупантів збирав дані про розміщення стратегічних об’єктів у південно-східних регіонах України, а також пропонував росіянам допомогу в розробці новітньої радіолокаційної установки на основі відомостей про українську РЛС.

Крім того, поплічник ворога прикривався "відрядженнями" та їздив до Києва й Запоріжжя, щоб виявляти об'єкти інфраструктури, зокрема енергетики й залізниці, щоб потім окупанти туди скеровували свої ракети.

"На місці мав оглянути їхній технічний стан, рівень можливих пошкоджень і підготувати відповідний "звіт" для фсб. Наступна його "поїздка" була до Львівщини, де він намагався встановити місцезнаходження об’єктів критичної інфраструктури. Отриману інформацію мав переправити ворогу у вигляді електронних координат та фотоматеріалів з прив’язкою до місцевості. Розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів по території регіону", - додали в СБУ.

Однак контррозвідники викрили російського агента, задокументували його злочинні дії й затримали на спробі передачі агресору закритих відомостей. Під час обшуків у чоловіка знайшли телефон із доказами листування з ворогом та символіку комуністичного тоталітарного режиму.

У зв'язку з цим слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Зараз його тримають під вартою без права внесення застави.


Ліза Бровко, Апостроф





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