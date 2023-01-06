Поліцейський, який перейшов на бік ворога, отримає по заслугам: що він встиг накоїти

Український правоохоронець отримав керівну посаду від окупантів в Лимані Донецької області.

Як повідомляє Politek.net з посиланням на Державне бюро розслідувань, колишній правоохоронець активно співпрацює з окупантами, а зараз переховується від слідства у тимчасово окупованому Донецьку.

«Після захоплення російськими військами Лиману фігурант, проігнорувавши наказ керівництва про евакуацію, перейшов на бік ворога. Під час «візиту» заступника міністра так званого «мчс днр» експравоохоронець особисто цікавився, коли можна виходити на «службу», - повідомили в ДБР.

За свою лояльність зрадник отримав посаду так званого «начальника групи наглядової діяльності та профілактичної роботи «пожежно-рятувальний загін м. Красний Лиман»» у структурному підрозділі мчс окупаційної адміністрації.

Коли ЗСУ звільнили Лиман, зрадник втік з окупантами і зараз знаходиться в Донецьку, який, підкреслимо, теж рано чи піздно буде звільнено від окупантів.

Отже експравоохоронець, який на опублікованом ДБР фото ще посміхається, а тепер заочно обвинувачується у державній зраді, отримає по заслугам.

«Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення», - зазначили в ДБР.