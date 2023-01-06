РФ могла розмістити ядерну зброю в Білорусі та в окупованому Криму – ГУР

В українській розвідці припускають, що влада Росії готує ядерні провокації проти України, інформує ZN.ua.

РФ могла розмістити ядерну зброю в Білорусі та в окупованому Криму – ГУР

Росія могла розмістити ядерну зброю в окупованому Криму та на території Білорусі. Про це розповів представник прес-служби Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телеканалу "Freeдом".

За словами Юсова, РФ може розглядати ці території як плацдарм для ядерних провокацій проти України. Застосування ядерної зброї чи то з території захопленого Криму, чи то з Білорусі стане останнім кроком для чинного в РФ режиму і самої Росії, заявив представник ГУР.

"Коли йдеться про загрозу ядерної зброї з боку Росії, ми повинні розуміти, що ця загроза лише наблизить кінець сучасної Росії. Так, є інформація, що окупований Крим та територія Білорусі Путіним розглядаються для проведення таких провокацій. Вся ця інформація відстежується, розвіддані є, тож несподіванкою це не стане", – заявив представник розвідки.


Богдан Затула, ZN.ua





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