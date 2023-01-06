Ігнат: Наступним кроком після Patriot повинні стати літаки типу F-16

Це дозволить продовжити процес модернізації нашої ППО.

Ігнат: Наступним кроком після Patriot повинні стати літаки типу F-16

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що воїни ЗСУ здатні опанувати ЗРК Patriot в найкоротші терміни. Під час телемарафону він зауважив, що наші фахівці вже будуть готові на момент, коли ці комплекси привезуть в Україну та інтегрують в нашу систему ППО, інформує ZN.ua.

"Якщо технічно можливо їх привезти до України і поставити на бойове чергування, ввести до складу Повітряних сил, то фахівці на той час, зрозуміло, будуть теж підготовлені, - зазначає Ігнат. - Це показує практика тих же IRIS-T та NASAMS, коли фахівцям знадобилося кілька тижнів для підготовки. Можливо, навчання на Patriot займе трохи більше часу".

При цьому у Повітряних силах сподіваються, що процес оновлення нашої протиповітряної оборони не закінчиться на цих системах. Ігнат вважає, що наступним кроком партнерів повинне бути забезпечення України літаками F-16.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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