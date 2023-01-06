Ракетні системи, розвідувальні дрони і не тільки: Німеччина передала чергову допомогу ЗСУ

За інформацією німецького уряду, з 24 лютого Німеччина передала Україні допомоги на більш ніж €12 млрд, інформує ZN.ua.

Ракетні системи, розвідувальні дрони і не тільки: Німеччина передала чергову допомогу ЗСУ
© Oshkosh / Facebook

Німеччина протягом тижня передала Україні ракетні системи, безпілотники, гусеничні машини піхоти та системи виявлення дронів, свідчить інформація на сайті уряду ФРН.

До нового пакета військової допомоги входять 20 ракетних систем калібру 70 мм на пікапах з ракетами; дві броньовані евакуаційні машини; один тягач – транспортер танків М1070 Oshkos; сім гусеничних та дистанційно керованих машин піхоти; 63 пікапи; 17 вантажівок 8х8; вісім розвідувальних дронів; 30 систем виявлення дронів; 27 антидронових датчиків та глушилок.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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