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2023-01-06
Ракетні системи, розвідувальні дрони і не тільки: Німеччина передала чергову допомогу ЗСУ
За інформацією німецького уряду, з 24 лютого Німеччина передала Україні допомоги на більш ніж €12 млрд, інформує
© Oshkosh / Facebook
Німеччина протягом тижня передала Україні ракетні системи, безпілотники, гусеничні машини піхоти та системи виявлення дронів,
До нового пакета військової допомоги входять 20 ракетних систем калібру 70 мм на пікапах з ракетами; дві броньовані евакуаційні машини; один тягач – транспортер танків М1070 Oshkos; сім гусеничних та дистанційно керованих машин піхоти; 63 пікапи; 17 вантажівок 8х8; вісім розвідувальних дронів; 30 систем виявлення дронів; 27 антидронових датчиків та глушилок.
Анастасія Дейна, ZN.ua