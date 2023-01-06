У Міноборони РФ вирішили інформаційним шумом відвернути увагу від військових невдач – ISW
Росіянам розказують про незначні атаки біля невеликих сіл, інформує
Міністерство оборони Росії знову змінило риторику та формат своїх щоденних ситуаційних звітів, щоб заполонити інформаційний простір заявами про незначні успіхи та відвернути увагу від значних військових невдач. Про це сказано у
В ISW зауважують, що ці повідомлення «зосереджені на невеликих населених пунктах і групових ударах за типом цілі, а не за місцем розташування, що ускладнює для аудиторії географічне орієнтування і перевірку заявлених ударів».
Також Міноборони Росії присвятило кілька постів у Telegram новому ракетоносцю «Адмірал Горшков», який Росія вивела в Атлантичний океан. В ISW вважають дуже малоймовірним те, що він проводитиме операції на підтримку російських сил в Україні, як про це заявили в Росії.
Російське Міноборони раніше намагалося імітувати повідомлення українського Генштабу у відповідь на поширену критику блогерів щодо непрозорості офіційного висвітлення військових невдач Росії восени 2022 року.