У Міноборони РФ вирішили інформаційним шумом відвернути увагу від військових невдач – ISW

Росіянам розказують про незначні атаки біля невеликих сіл, інформує ZN.ua.

У Міноборони РФ вирішили інформаційним шумом відвернути увагу від військових невдач – ISW
© Скріншот з відео

Міністерство оборони Росії знову змінило риторику та формат своїх щоденних ситуаційних звітів, щоб заполонити інформаційний простір заявами про незначні успіхи та відвернути увагу від значних військових невдач. Про це сказано у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 4 січня.

В ISW зауважують, що ці повідомлення «зосереджені на невеликих населених пунктах і групових ударах за типом цілі, а не за місцем розташування, що ускладнює для аудиторії географічне орієнтування і перевірку заявлених ударів».

Також Міноборони Росії присвятило кілька постів у Telegram новому ракетоносцю «Адмірал Горшков», який Росія вивела в Атлантичний океан. В ISW вважають дуже малоймовірним те, що він проводитиме операції на підтримку російських сил в Україні, як про це заявили в Росії.

Російське Міноборони раніше намагалося імітувати повідомлення українського Генштабу у відповідь на поширену критику блогерів щодо непрозорості офіційного висвітлення військових невдач Росії восени 2022 року.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Ворожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FTВорожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FT
В Україні очікується демографічна катастрофа: скільки громадян залишиться в державі у найближчі рокиВ Україні очікується демографічна катастрофа: скільки громадян залишиться в державі у найближчі роки
Минулого року в Україні пролунало близько 15 тисяч повітряних тривгМинулого року в Україні пролунало близько 15 тисяч повітряних тривг
Маріуполь зустрів новий рік у руїнах: жахливі фото міста-примариМаріуполь зустрів новий рік у руїнах: жахливі фото міста-примари
Чекаємо на нову "могилізацію": у РФ почали терміново друкувати тисячі повісток, фотоЧекаємо на нову "могилізацію": у РФ почали терміново друкувати тисячі повісток, фото
Блок рекламы


Похожие новости
Росія ще станом на листопад втратила в Україні 60% танків, 70% ракет та 250 тисяч військових — адмірал БлежанРосія ще станом на листопад втратила в Україні 60% танків, 70% ракет та 250 тисяч військових — адмірал Блежан
Сотні мертвих окупантів в Макіївці: Міноборони РФ хоче перекласти провину за халатність на "ДНР"Сотні мертвих окупантів в Макіївці: Міноборони РФ хоче перекласти провину за халатність на "ДНР"
В Ірані назріває розкол військових еліт на тлі масових протестівВ Ірані назріває розкол військових еліт на тлі масових протестів
У Зеленського назвали кількість військових, які наразі в полоні РФ, та зниклих безвістиУ Зеленського назвали кількість військових, які наразі в полоні РФ, та зниклих безвісти
Росія вже втратила майже 104 тисячі своїх військовихРосія вже втратила майже 104 тисячі своїх військових
РФ залякує своїх військових трибуналом, щоб ті не здавалися в український полон – МалярРФ залякує своїх військових трибуналом, щоб ті не здавалися в український полон – Маляр
ЄС припиняє частину допомоги Угорщині через невдачі країни з реформамиЄС припиняє частину допомоги Угорщині через невдачі країни з реформами
Рада ухвалила рішення про перевірку військових: як проходитиме контроль і яке покарання загрожує у разі порушенняРада ухвалила рішення про перевірку військових: як проходитиме контроль і яке покарання загрожує у разі порушення
Правозахисники закликають Зеленського ветувати законопроєкт, який несе додаткову відповідальність для військовихПравозахисники закликають Зеленського ветувати законопроєкт, який несе додаткову відповідальність для військових
Контрнаступ українських військових змусив керівництво РФ змінити плани – ГромовКонтрнаступ українських військових змусив керівництво РФ змінити плани – Громов
Последние новости
Подгружаем последние новости