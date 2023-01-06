WP: США й далі відмовляються постачати Україні Abrams через технічні причини

Ці танки дуже важкі й схильні до поломок.

WP: США й далі відмовляються постачати Україні Abrams через технічні причини
© DefenseNews

В адміністрації президента США Джо Байдена й далі відмовляються від постачання Україні танків західного зразка Abrams M2. Неназваний американський посадовець пояснив у коментарі The Washington Post, що причина в тому, що вага цих танків - 55 тонн, також вони покладаються на газотурбінний двигун, який споживає паливо із величезною швидкістю.

Ба більше, ці танки, продовжив чиновник, схильні до поломок. Тож вони вимагають великого досвіду обслуговування.

Тим часом WP зазначає, що через вагу танків 45-му президентові США Дональду Трампу не дозволили використати їх під час святкування Дня незалежності у 2019 році. Причина полягає в тому, що тоді їхні гусениці зі сталевих пластин могли зруйнувати міські вулиці.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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