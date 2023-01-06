WP: США й далі відмовляються постачати Україні Abrams через технічні причини

В адміністрації президента США Джо Байдена й далі відмовляються від постачання Україні танків західного зразка Abrams M2. Неназваний американський посадовець пояснив у коментарі The Washington Post, що причина в тому, що вага цих танків - 55 тонн, також вони покладаються на газотурбінний двигун, який споживає паливо із величезною швидкістю.

Ба більше, ці танки, продовжив чиновник, схильні до поломок. Тож вони вимагають великого досвіду обслуговування.