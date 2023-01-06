Угорщина продовжила безкоштовний проїзд для українських біженців

У столиці Угорщини проїзд для українських біженців залишиться безкоштовним до 31 березня 2023 року. Їздити у громадському транспорті Будапешта без оплати можна буде всім українцям за наявності будь-якого офіційного українського проїзного документа.

Угорщина продовжила популярну безкоштовну послугу для українців: про що потрібно знати біженцям

Це може бути паспорт, посвідчення особи, посвідка на проживання, студентський квиток іноземних студентів, які навчаються в Україні, або будь-який інший документ, де вказана українська адреса проживання.

Документи, що дають право на безкоштовний проїзд, діятимуть на рейсах БТЦ, крім аеропортового експресу 100E, фунікулера, екскурсійних рейсів, катерів, а також у міських електричках та "синіх" автобусах на околиці міста.

Угорщина продовжила популярну безкоштовну послугу для українців: про що потрібно знати біженцям

Безкоштовний проїзд для українських біженців продовжили з ініціативи міської влади Будапешта.

На сьогоднішній день в Угорщині проживає понад 1 млн українців, які залишили свої будинки після початку війни. Всі вони отримали тимчасовий дозвіл на проживання в країні. Статус тимчасового захисту діє попередньо до 4 березня 2023 року. Однак пізніше може бути продовжено.

У біженців в Угорщині ті ж права, що і в інших європейських країнах: на проживання, роботу, медичне обслуговування, навчання, тощо. Українці, які набули статусу тимчасового захисту в Угорщині, можуть розраховувати на щомісячну фінансову підтримку від держави у розмірі 22,8 тис. форинтів (2 тис. грн), на дитину виплачується 13,7 тис. форинтів (1,2 тис. грн) .

Раніше повідомлялося, що Словаччина скасувала безкоштовний проїзд для українських біженців із 1 січня 2023 року.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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