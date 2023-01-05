Україна отримала від Норвегії 10 тисяч артилерійських снарядів

Норвегія відправила Україні ще 10 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм, інформує пресслужба Міністерства оборони Норвегії.

Артилерійські снаряди можуть використовуватися для декількох видів озброєнь,зокрема самохідних гаубицях M109.

Міністр оборони Норвегії Бьорн Арілд Грам повідомив, що його країна продовжить підтримувати Україну у 2023 році.

"Україна потребує термінової допомоги, і тому ми продовжуємо вивчати, що ще може бути надано із запасів збройних сил. Ми також вивчаємо, що можна отримати безпосередньо від виробника, щоб допомогти ще більше", — наголосив Грам.