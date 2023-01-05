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2023-01-05
Польща отримає 116 американських танків Abrams та HIMARS
Загальна вартість контракту на танки Abrams оцінюється в $1,4 мільярда, інформує
© DefenseNews
Польща схвалила контракт на поставку 116 американських танків Abrams, адаптованих до потреб польської армії. Про це
У повідомленні в Twitter Блащак зазначив, що ці танки посилять спроможність польського війська.
«Ми зміцнюємо польську армію. Ми зміцнюємо броньований кулак армії. Перші танки будуть поставлені нашій армії цього року. Я дякую Сполученим Штатам за міцну співпрацю», — сказав Блащак.
Микита Ткаченко, ZN.ua