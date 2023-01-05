Польща отримає 116 американських танків Abrams та HIMARS

Польща схвалила контракт на поставку 116 американських танків Abrams, адаптованих до потреб польської армії. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Раніше відповідну угоду затвердив Державний департамент США .

У повідомленні в Twitter Блащак зазначив, що ці танки посилять спроможність польського війська.

«Ми зміцнюємо польську армію. Ми зміцнюємо броньований кулак армії. Перші танки будуть поставлені нашій армії цього року. Я дякую Сполученим Штатам за міцну співпрацю», — сказав Блащак.