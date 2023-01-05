Польща отримає 116 американських танків Abrams та HIMARS

Загальна вартість контракту на танки Abrams оцінюється в $1,4 мільярда, інформує ZN.ua.

Польща отримає 116 американських танків Abrams та HIMARS
© DefenseNews

Польща схвалила контракт на поставку 116 американських танків Abrams, адаптованих до потреб польської армії. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Раніше відповідну угоду затвердив Державний департамент США.

У повідомленні в Twitter Блащак зазначив, що ці танки посилять спроможність польського війська.

«Ми зміцнюємо польську армію. Ми зміцнюємо броньований кулак армії. Перші танки будуть поставлені нашій армії цього року. Я дякую Сполученим Штатам за міцну співпрацю», — сказав Блащак.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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