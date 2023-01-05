Туреччина проведе газовий саміт у лютому

Турки заявили про збільшення видобутку газу і хочуть його активно продавати, інформує ZN.ua.

Туреччина проведе газовий саміт у лютому
© Anadolu

Міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Дьонмез повідомив про те, що його країна організовує проведення газового саміту у лютому. Про це повідомило видання CNN Turk.

Про це він сказав у контексті відзначення 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Туреччиною та Північною Македонією. Зокрема міністр заявив, що Туреччина готова поставляти Північній Македонії газ та електроенергію.

«Я хотів би ще раз висловити, що ми готові задовольнити як попит на природний газ, так і попит на електроенергію за відповідних умов. вставати», – сказав він.

Напередодні Туреччина підписала аналогічну угоду з Болгарією.

Також Фатіх Дьонмез повідомив, що Туреччина організовує газовий саміт у лютому.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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