Туреччина проведе газовий саміт у лютому

Міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Дьонмез повідомив про те, що його країна організовує проведення газового саміту у лютому. Про це повідомило видання CNN Turk .

Про це він сказав у контексті відзначення 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Туреччиною та Північною Македонією. Зокрема міністр заявив, що Туреччина готова поставляти Північній Македонії газ та електроенергію.

«Я хотів би ще раз висловити, що ми готові задовольнити як попит на природний газ, так і попит на електроенергію за відповідних умов. вставати», – сказав він.

Напередодні Туреччина підписала аналогічну угоду з Болгарією.

Також Фатіх Дьонмез повідомив, що Туреччина організовує газовий саміт у лютому.