Росія планує чергову хвилю агресії на найближчі місяці – Зеленський

Президент поінформував партнерів про ситуацію.

Росія планує чергову хвилю агресії на найближчі місяці – Зеленський
© Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів у середу, 4 січня, дипломатичні перемовини з президентом Франції Емануелем Макроном, прем‘єр-міністром Данії Метте Фредеріксен та президентом Румунії. Про це президент наголосив у вечірньому відеозверненні.

Зокрема, Зеленський проінформував пані Фредеріксен про актуальну ситуацію на передовій, про те, що в Росії зараз планують чергову хвилю агресії на найближчі місяці.

"Ми маємо зробити цю хвилю останньою. Жодного шансу на реванш для терористів. Я почув сьогодні тверду підтримку України з боку Данії, готовність разом посилювати наші позиції в боротьбі проти агресії, і дуже важливо, що цього року Данія захищатиме безпеку і інтереси Європи і міжнародне право так само як і після 24 лютого", - зазначив Зеленський.

Президент відзначив високий рівень співпраці з Румунією - політичної, економічної та оборонної.

"Ми зробили дуже багато разом для захисту Чорноморського регіону. Впевнений, що цього року зробимо ще більше".

Президент також подякував Франції за надання танків.

"Саме перед новим «Рамштайном» такий сигнал є надзвичайно актуальним. Треба поставити крапку в російській агресії саме цього року і не відкладати жодної з тих оборонних можливостей, які здатні пришвидшити поразку держави-терориста. Сучасна західна бронетехніка, танки західного зразка – це як раз одна з таких ключових можливостей", - зауважив президент.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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