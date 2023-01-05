У "Енергоатомі" не бачать зусиль МАГАТЕ щодо ЗАЕС

Котін назвав найімовірніший сценарій.

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Президент атомної компанії "Енергоатом" Петро Котін поставив під сумнів заклики Міжнародного агентства з атомної енергії до української та російської влади встановити периметр безпеки навколо Запорізької АЕС на півдні України. Про це він повідомив в інтерв'ю у вівторок увечері, повідомляє Bloomberg.

"Ми не думаємо, що це реалістично", - сказав Котін про зусилля МАГАТЕ зі створення буфера безпеки. "Вже новий рік, і немає створення цієї зони".

Натомість Котін каже, що вірогіднішим сценарієм є повернення ЗАЕС під контроль українських військових.

«Ми найбільше сподіваємось на українські збройні сили», — сказав по відеозв'язку Котін, який займається 15 державними реакторами України. Якщо ЗСУ вдасться прорвати російські позиції і захопити південне місто Мелітополь, розташоване більш ніж за 100 кілометрів на південь від об'єкта, «єдиний варіант для окупантів — залишити завод», — сказав він.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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