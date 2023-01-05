Путін помре найближчим часом, але Україна повинна перемогти до цього моменту — глава української розвідки

Глава української розвідки Кирило Буданов вважає, що російському лідеру Владіміру Путіну залишилося жити недовго. Під час інтерв'ю ABC News він зазначив, що глава Кремля смертельно хворий на рак протягом тривалого часу.

Глава розвідки також спрогнозував, що після смерті Путіна у Росії розпочнеться трансфер влади. При цьому він зазначив, що російський лідер помре після перемоги України у війні.