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2023-01-05
Путін помре найближчим часом, але Україна повинна перемогти до цього моменту — глава української розвідки
У російського президента рак.
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Глава української розвідки Кирило Буданов вважає, що російському лідеру Владіміру Путіну залишилося жити недовго. Під час
Глава розвідки також спрогнозував, що після смерті Путіна у Росії розпочнеться трансфер влади. При цьому він зазначив, що російський лідер помре після перемоги України у війні.
"Ця війна має закінчитися перед тим, як він помре", – наголосив Буданов, додавши, що інформацію про хворобу російського лідера розвідці повідомили представники оточення президента РФ.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua