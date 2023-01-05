Українські бійці просунулися в районі Бахмута, відбивши штурм росіян: фото
Російське окупаційне військо, попри значні втрати в особовому складі, не зупиняє штурм позицій ЗСУ у районах, Авдіївки, Соледара, Пісків та Бахмута.
Про це повідомляють у Держприкордонслужбі, підрозділи яких разом із Силами оборони утримують позиції міста-фортеці, інформує
Штурмові загони окупантів спробували захопити одну з передових позицій українців під прикриттям артилерії.
Але обстріл прикордонники перечекали в укриттях, а при наближенні піхоти відкрили вогонь, під час спроба штурму ворог зазнав втрат та почав тікати.
Побачивши панічний відхід загарбників, "зелені берети" та бійці ЗСУ стрімко контратакували, й "на плечах" ворога зайнявши їхні позиції.
У ході бою дев’ять окупантів знищено, ще близько двадцяти російських загарбників поранено. Противник продовжив відхід у глибину, а Сили оборони просунулися на 300 метрів та закріплюються на нових позиціях.