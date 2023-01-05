На Чернігівщині спіймали зрадника: працював на спецслужби Лукашенка

Служба безпеки України затримала в Чернігівській області чоловіка за підозрою у шпигунстві на користь Білорусі.

Про це повідомив прес-центр СБУ , інформує Апостроф .

Затриманим виявився мешканець Чернігівщини: окрім збору та передачі розвідувальних даних про Сили оборони України у північних областях він займався нелегальним переправленням за кордон українських громадян призовного віку.

Заарештований передавав дані спецслужбам Білорусі, союзної Росії та підконтрольній диктаторському режиму Лукашенку. За цим фактом порушено кримінальне провадження за статтями Кримінального кодексу України: