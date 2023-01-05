ВМС розповіли, скільки кораблів РФ вивела в Чорне море і чи є серед них носії «Калібрів»
В Чорному та Азовському морях перебувають п’ять російських кораблів, інформує
Станом на 4 січня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться три кораблі РФ. Наразі носіїв «Калібрів» серед них немає. Про це
В Азовському морі росіяни продовжують контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі. У Середземному – дев’ять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 76 ракет.
За даними ВМС, за добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 23 кораблі, з них п’ять рухались із протоки Босфор;
- до Чорного моря – 18 кораблів, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
У ВМС також нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних кораблях в акваторії Азовського моря.