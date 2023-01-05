ВМС розповіли, скільки кораблів РФ вивела в Чорне море і чи є серед них носії «Калібрів»

Станом на 4 січня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться три кораблі РФ . Наразі носіїв «Калібрів» серед них немає. Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

В Азовському морі росіяни продовжують контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі. У Середземному – дев’ять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 76 ракет.

За даними ВМС, за добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 23 кораблі, з них п’ять рухались із протоки Босфор;

до Чорного моря – 18 кораблів, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор.