ВМС розповіли, скільки кораблів РФ вивела в Чорне море і чи є серед них носії «Калібрів»

В Чорному та Азовському морях перебувають п’ять російських кораблів, інформує ZN.ua.

ВМС розповіли, скільки кораблів РФ вивела в Чорне море і чи є серед них носії «Калібрів»
Фото ілюстративне
© Міністерство оборони РФ

Станом на 4 січня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться три кораблі РФ. Наразі носіїв «Калібрів» серед них немає. Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

В Азовському морі росіяни продовжують контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі. У Середземному – дев’ять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 76 ракет.

За даними ВМС, за добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 23 кораблі, з них п’ять рухались із протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 18 кораблів, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У ВМС також нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних кораблях в акваторії Азовського моря.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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