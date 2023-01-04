Франція готова передати ЗСУ легкі танки

Для боротьби з російською агресією Франція передасть Україні легкі колісні танки AMX-10 RC.

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським, повідомляє BFM TV, інформує Апостроф.

Після закінчення розмови глава Єлисейського палацу зазначив, що Париж направить ЗСУ легкі колісні танки AMX-10 RC, які можуть виконувати роль розвідувальної машини, так і вступати в бій з ворожою бронетехнікою.

За даними з відкритих джерел, станом на 2016 рік на озброєнні Франції стоять 248 машин, серійне виробництво яких припинилося ще 1994 року.

Макрон не розповів подробиць про обсяги та терміни запланованих поставок.

Водночас Зеленський підтвердив, що Франція передасть Україні не лише легкі танки, а й повнопривідні армійські автомобілі-всешляховики Bastion.

"Провів тривалу та детальну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном про поточну ситуацію. Подякував за рішення передати Україні легкі танки та Bastion, а також за активізацію роботи з партнерами у цьому ж напрямку. Узгодили подальшу співпрацю щодо суттєвого посилення нашої ППО та інших оборонних можливостей", - написав глава української держави у Твіттері.


Олексій Руденко, Апостроф





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