Франція передасть Україні легкі танки AMX-10 RC – ЗМІ

Президент Франції Еманнуель Макрон, під час розмови з Володимиром Зеленським побіцяв, що у рамках нового пакету військової допомоги від його країни, Україна отримає «колісні танки» AMX-10RC. Про це повідомляє BFMTV.

У повідомленні йдеться, що Еммануель Макрон бажає збільшити обсяги військової допомоги, яку вже надав Києву.

"Це вперше танки західного зразка надійшли до Збройних сил України", - зазначили у виданні, підсумовуючи розмову двох лідерів, яка тривала понад годину.

Кількість танків та терміни доставки не уточнювалися.

Пізніше, розмову з французьким лідером підтвердив у своєму Telegram президент України Володимир Зеленський.

«Провів тривалу і детальну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном щодо поточної ситуації. Подякував за рішення передати Україні легкі танки та Bastion, а також за активізацію роботи з партнерами у цьому ж напрямку. Погодили подальшу співпрацю щодо суттєвого посилення нашої ППО та інших оборонних спроможностей. Також домовилися працювати над реалізацією формули миру», - написав український президент.

«Дякую, друже! Твоє лідерство прискорює нашу перемогу», - додав Зеленський.

Президент Франції Емманюель Макрон у новорічному зверненні до народу говорив про Україну. Він пообіцяв продовжувати допомагати Україні «беззаперечно» і «до самої перемоги».