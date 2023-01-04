Франція передасть Україні легкі танки AMX-10 RC – ЗМІ
Бронеавтомобіль оснащений 105-міліметровою гарматою та кулеметом, інформує
Президент Франції Еманнуель Макрон, під час розмови з Володимиром Зеленським побіцяв, що у рамках нового пакету військової допомоги від його країни, Україна отримає «колісні танки» AMX-10RC. Про це
У повідомленні йдеться, що Еммануель Макрон бажає збільшити обсяги військової допомоги, яку вже надав Києву.
"Це вперше танки західного зразка надійшли до Збройних сил України", - зазначили у виданні, підсумовуючи розмову двох лідерів, яка тривала понад годину.
Кількість танків та терміни доставки не уточнювалися.
Пізніше, розмову з французьким лідером
«Провів тривалу і детальну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном щодо поточної ситуації. Подякував за рішення передати Україні легкі танки та Bastion, а також за активізацію роботи з партнерами у цьому ж напрямку. Погодили подальшу співпрацю щодо суттєвого посилення нашої ППО та інших оборонних спроможностей. Також домовилися працювати над реалізацією формули миру», - написав український президент.
«Дякую, друже! Твоє лідерство прискорює нашу перемогу», - додав Зеленський.
Президент Франції Емманюель Макрон у новорічному зверненні до народу говорив про Україну. Він пообіцяв продовжувати допомагати Україні «беззаперечно» і «до самої перемоги».