Росія ще станом на листопад втратила в Україні 60% танків, 70% ракет та 250 тисяч військових — адмірал Блежан

Він зазначає, що до весни українська сторона повинна зібрати три додаткові армійські корпуси чисельністю по 75 тисяч осіб кожен, інформує ZN.ua.

Росія ще станом на листопад втратила в Україні 60% танків, 70% ракет та 250 тисяч військових — адмірал Блежан
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Ще станом на листопад 2022 року Росія на війні проти України втратила 60% своїх танків та 250 тисяч своїх військових. Про це під час виступу 16 листопада перед депутатами Національної асамблеї Франції заявив командувач Військової місії ЄС адмірал Ерве Блежан, стенограму його виступу опублікували лише сьогодні.

"За нашими найбільш достовірними оцінками, щонайменше 60 тисяч російських військових було вбито і втричі більше поранено, що означає, що близько 250 тисяч російських військових зараз нездатні до ведення бою", – сказав він.

Адмірал зазначив, що втрати зі сторони України порахувати важче. У ЄС вважають, що вони менші, ніж у Росії, проте теж значні.

"Росія втратила 60% свого танкового арсеналу, а також 70% свого запасу ракет, придатних для ураження наземних цілей, - розповів керівник Військової місії ЄС. - Тому зараз вона використовує зенітні ракети для ураження наземних цілей, з відповідними проблемами з точністю, і розраховує на постачання обладнання з Ірану або Північної Кореї".

Наразі, за словами Блежала, важко оцінити характер поставок РФ з Північної Кореї. При цьому вже точно відомо, що Іран допомагає агресору дронами, а зараз ще й ведуться переговори щодо постачання балістичних ракет.

Також, за оцінками Євросоюзу, РФ втратила 40% бронетранспортерів та 20% артилерії.

Адмірал зробив свій прогноз і по активізації бойових дій в Україні. Він очікує, що це станеться вже навесні. До цього часу українським військовим потрібно зібрати три нові армійські корпуси чисельністю приблизно 75 тисяч осіб. Блежала пояснив, що це "приблизна чисельність сухопутної оперативної групи французької армії".

"Тому, як ніколи, це війна на виснаження, - констатує Блежан, - і українці потребують нашої підтримки, щоб відновити свої сили, відремонтувати або замінити озброєння, та підтримку у відновленні своїх сил, ремонті або заміні пошкодженого чи знищеного озброєння й техніки, а також мати можливість продовжити відвоювання територій, анексованих після зими".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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