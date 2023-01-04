Bloomberg: Україна і Росія можуть одночасно вести переговори і воювати

Як у 18-му столітті зауважив король Пруссії Фрідріх II, дипломатія без зброї - це як «музика без інструментів», інформує ZN.ua.

Bloomberg: Україна і Росія можуть одночасно вести переговори і воювати
© Колаж ZN.UA

Російське вторгнення в Україну наближається до своєї першої річниці. Що далі? З одного боку, Кремль і Київ сигналізують про нову відкритість до початку мирних переговорів. З іншого ж, обидві сторони роблять повністю протилежне. Вони відкидають переговори, встановлюючи неприйнятні максималістські передумови, водночас готуючись до кульмінаційних боїв.

«Не можна ж робити одне і інше одночасно, правильно? Звісно ж, можна. Наївно думати, що війни включно з цією вирішуються або дипломатією, або на полі битви. І другий варіант означає провал першого. Реальна ж динаміка між балаканиною і стрілялиною була добре підмічена Фрідріхом II, королем Пруссії у 18-му столітті, який сказав: «Дипломатія без зброї - це як музика без інструментів»», - пише в своїй статті оглядач Bloomberg і колишній головний редактор німецького бізнес-видання Handelsblatt Global Андреас Клутх.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
Ворожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FTВорожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FT
В Україні очікується демографічна катастрофа: скільки громадян залишиться в державі у найближчі рокиВ Україні очікується демографічна катастрофа: скільки громадян залишиться в державі у найближчі роки
Минулого року в Україні пролунало близько 15 тисяч повітряних тривгМинулого року в Україні пролунало близько 15 тисяч повітряних тривг
Маріуполь зустрів новий рік у руїнах: жахливі фото міста-примариМаріуполь зустрів новий рік у руїнах: жахливі фото міста-примари
Чекаємо на нову "могилізацію": у РФ почали терміново друкувати тисячі повісток, фотоЧекаємо на нову "могилізацію": у РФ почали терміново друкувати тисячі повісток, фото
Блок рекламы


Похожие новости
Росія планує підірвати на Різдво декілька храмів на окупованих територіях — InformNapalmРосія планує підірвати на Різдво декілька храмів на окупованих територіях — InformNapalm
«На жаль, росія виробляє ракети»: Олександр Кочетков розповів, чи закінчаться у росії ракети«На жаль, росія виробляє ракети»: Олександр Кочетков розповів, чи закінчаться у росії ракети
Politico: Україна і Іран - головні геостратегічні виклики 2023 рокуPolitico: Україна і Іран - головні геостратегічні виклики 2023 року
Патріарх Кіріл, який раніше закликав росіян до війни, тепер просить "різдвяного перемир'я"Патріарх Кіріл, який раніше закликав росіян до війни, тепер просить "різдвяного перемир'я"
Росія маскує судна під цивільні для експорту підсанкційних товарів через Босфор — турецькі аналітикиРосія маскує судна під цивільні для експорту підсанкційних товарів через Босфор — турецькі аналітики
Росія узалежнила себе від Ірану та його безпілотників – ISWРосія узалежнила себе від Ірану та його безпілотників – ISW
Україна отримала від Норвегії 10 тисяч артилерійських снарядівУкраїна отримала від Норвегії 10 тисяч артилерійських снарядів
Росія планує чергову хвилю агресії на найближчі місяці – ЗеленськийРосія планує чергову хвилю агресії на найближчі місяці – Зеленський
Янукович 7 березня перебував у Мінську, бо росіяни планували вже захопити Київ – ДаніловЯнукович 7 березня перебував у Мінську, бо росіяни планували вже захопити Київ – Данілов
Путін помре найближчим часом, але Україна повинна перемогти до цього моменту — глава української розвідкиПутін помре найближчим часом, але Україна повинна перемогти до цього моменту — глава української розвідки
Последние новости
Подгружаем последние новости