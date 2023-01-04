Bloomberg: Україна і Росія можуть одночасно вести переговори і воювати

Російське вторгнення в Україну наближається до своєї першої річниці. Що далі? З одного боку, Кремль і Київ сигналізують про нову відкритість до початку мирних переговорів. З іншого ж, обидві сторони роблять повністю протилежне. Вони відкидають переговори, встановлюючи неприйнятні максималістські передумови, водночас готуючись до кульмінаційних боїв.

«Не можна ж робити одне і інше одночасно, правильно? Звісно ж, можна. Наївно думати, що війни включно з цією вирішуються або дипломатією, або на полі битви. І другий варіант означає провал першого. Реальна ж динаміка між балаканиною і стрілялиною була добре підмічена Фрідріхом II, королем Пруссії у 18-му столітті, який сказав: «Дипломатія без зброї - це як музика без інструментів»», - пише в своїй статті оглядач Bloomberg і колишній головний редактор німецького бізнес-видання Handelsblatt Global Андреас Клутх.