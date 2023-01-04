Німеччина передала Україні 12 мільярдів євро допомоги у 2022 році

У ФРН заявили, що країна непохитно стоїть на боці України, інформує ZN.ua.

Німеччина передала Україні 12 мільярдів євро допомоги у 2022 році
© unsplash/christianlue

Представник пресслужби Федерального уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер під час брифінгу заявив, що починаючи з 24 лютого 2022 року Україна отримала від ФРН допомогу на понад 12 мільярдів євро. Про це повідомляє Укрінформ.

Бюхнер зазаначив, що інформація щодо військової підтримки оприлюднюється на сайті Федерального уряду.

Стосовно постачання озброєнь речник зазначив, що ФРН надає Україні ті озброєння, які вона потребує, що їй допомагає, але так, щоб Німеччина та НАТО не стали стороною війни. Берлін і надалі триматиметься такого принципу – не постачати типи озброєнь і військової техніки, зокрема, танків, якщо цього не зроблять партнери та союзники по Альянсу.

Федеральний уряд оновлює перелік наданих Україні озброєнь щотижня. Але востаннє він був оновлений 20 грудня. Тим часом Мінекономіки ФРН 4 січня відзвітувало про експорт озброєнь в 2022 році, із чого випливає, що Україна зайняла з великим відривом перше місце у переліку країн, які отримували дозволи на постачання німецьких озброєнь – 2,245 мільярда або більше чверті від усіх виданих торік.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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