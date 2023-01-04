Українська розвідка розповіла про активізацію руху опору в Росії

Розвідка України зафіксувала активізацію руху опору в Росії. Про це повідомляє ГУР Міноборони.

Зокрема, за даними ГУР, у ніч на 4 січня в РФ партизани знову зупинили рух цивільних потягів та військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці у районі Красноярська.

У новому 2023 році це вже щонайменше шостий випадок знищення блоків сигналізації, централізації та блокування на залізниці у різних регіонах РФ . Це призводить до перебоїв у графіках руху російських військових ешелонів.

У 2022 році ГУР зафіксувало близько 40 таких випадків, а також знищення залізничних трансформаторів та локомотивів.

Представники української розвідки зазначають, що суттєва активізація «рейкових партизанів» у Росії фіксується після оголошення часткової мобілізації.