Українська розвідка розповіла про активізацію руху опору в Росії

Суттєва активізація «рейкових партизанів» фіксується після оголошення часткової мобілізації, інформує ZN.ua.

Українська розвідка розповіла про активізацію руху опору в Росії
© Минобороны РоSSии/t.me

Розвідка України зафіксувала активізацію руху опору в Росії. Про це повідомляє ГУР Міноборони.

Зокрема, за даними ГУР, у ніч на 4 січня в РФ партизани знову зупинили рух цивільних потягів та військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці у районі Красноярська.

У новому 2023 році це вже щонайменше шостий випадок знищення блоків сигналізації, централізації та блокування на залізниці у різних регіонах РФ. Це призводить до перебоїв у графіках руху російських військових ешелонів.

У 2022 році ГУР зафіксувало близько 40 таких випадків, а також знищення залізничних трансформаторів та локомотивів.

Представники української розвідки зазначають, що суттєва активізація «рейкових партизанів» у Росії фіксується після оголошення часткової мобілізації.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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