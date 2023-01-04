Виїзд за кордон: чи знімаються з військового обліку військовозобов'язані

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, що введені через військову агресію Росії. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Кабмін ухвалив постанову №1487, якою затверджено новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Чи будуть зніматися з військового обліку ті, хто виїздить за кордон

Відповідно до документа, призовники, військовозобов’язані та резервісти, які виїжджають за кордон на строк до трьох місяців, з військового обліку не знімаються. У «старій» постанові від 7 грудня 2016 р. №921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» ці деталі не регулювалися.

Зокрема, новою постановою визначено, що закордонні дипломатичні установи України:

інформують громадян, які перебувають на тимчасовому консульському обліку та досягли призовного віку і не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу, про початок чергового призову громадян України на строкову військову службу;

сприяють поверненню військовозобов’язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час (в особливий період);

повідомляють у семииденний строк з дня взяття на консульський облік або зняття з нього про призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, органам СБУ , підрозділам Служби зовнішньої розвідки за місцем перебування їх на військовому обліку;

, підрозділам Служби зовнішньої розвідки за місцем перебування їх на військовому обліку; ведуть військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку, за списком. Список зберігається в закордонній дипломатичної установи України протягом п’яти років.