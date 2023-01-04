Виїзд за кордон: чи знімаються з військового обліку військовозобов'язані
Уряд ухвалив відповідну постанову.
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, що введені через військову агресію Росії. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Кабмін ухвалив
Чи будуть зніматися з військового обліку ті, хто виїздить за кордон
Відповідно до документа, призовники, військовозобов’язані та резервісти, які виїжджають за кордон на строк до трьох місяців, з військового обліку не знімаються. У «старій» постанові від 7 грудня 2016 р. №921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» ці деталі не регулювалися.
Зокрема, новою постановою визначено, що закордонні дипломатичні установи України:
- інформують громадян, які перебувають на тимчасовому консульському обліку та досягли призовного віку і не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу, про початок чергового призову громадян України на строкову військову службу;
- сприяють поверненню військовозобов’язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час (в особливий період);
- повідомляють у семииденний строк з дня взяття на консульський облік або зняття з нього про призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, органам СБУ, підрозділам Служби зовнішньої розвідки за місцем перебування їх на військовому обліку;
- ведуть військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку, за списком. Список зберігається в закордонній дипломатичної установи України протягом п’яти років.
Також передбачається, що зняття з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які виїжджають за кордон на строк понад три місяці, здійснюється після особистого прибуття їх до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки з документами, що підтверджують виїзд за кордон.