У ЗСУ прокоментували одну з публікацій NYT: Некоректно порівнювати ціну дронів і ракет, якими їх збивають

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував публікацію видання NYT, де автори зазначають, що оборонці збивають дешеві дрони дорогими ракетами. Під час телемарафону він зауважив, що некоректно це порівнювати, адже іранські БПЛА загрожують життям мирних людей, інформує ZN.ua .

Для їх збереження, продовжив Ігнат, ЗСУ "будуть використовувати все".

"Тут некоректно порівнювати, я бачив цей матеріал у західній пресі. Мені іноді здається, що в деяких газетах США та Європи є колонки для російських пропагандистів, де публікують суперечливі речі", — сказав речник ПС.

Він нагадав, що ЗСУ використовують дорогі ракети та підіймають в небо авіацію під час загрози, аби захистити свою країну.

"А як робить Ізраїль, коли збиває дешеві ракети? Їхні ППО і авіація в рази дорожчі за наші. Тут йдеться про життя і критичну інфраструктуру. Якщо Shahed влучає в об'єкт критичної інфраструктури, гинуть люди, то будуть великі збитки. Порівнювати абсолютно некоректно", — резюмував Ігнат.