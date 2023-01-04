Україна отримає ЗРК Skynex: що може німецький комплекс
Наприкінці 2022 року стало відомо, що Україна отримає кілька зенітно-ракетних комплексів Skynex, які випускає німецький концерн Rheinmetall. Сьогодні ми розповімо, як ці бойові системи допоможуть у боротьбі з російськими військами.
Мобільна версія ЗРК Skynex створена на базі військової вантажівки MAN 6x6. Вона оснащується 35-мм гарматою Oerlikon Mk3, яка встановлена в задній частині шасі вантажівки. Вперше цю систему показали у 2021 році.
Skynex – це сучасний зенітно-ракетний комплекс малого радіусу дії, здатний вражати літаки, крилаті ракети та безпілотники. Його центральний елемент – система бойового управління Oerlikon Skymaster® Battle Management System, розроблена шведськими фахівцями.
35-мм гармата Oerlikon Mk3 забезпечує швидкість стрільби до 1000 пострілів за хвилину. Максимальна дальність стрілянини по повітряним цілям становить 3500 м, а по наземним цілям – 5000 м.
Завдяки сенсорному блоку, який складається з радара стеження, телевізора та ІЧ-камери, а також лазерних далекомірів, гармата може знаходити будь-які повітряні цілі, автономно їх відстежувати та вражати. За допомогою спеціальних 35-мм боєприпасів Ahead можна вражати навіть найменші цілі, тобто невеликі дрони.
Гарматний модуль оснащений радаром стеження X-Band. Відстеження та ураження цілей виконуються автоматично. Системою можна керувати дистанційно.
За попередньою інформацією, Україна отримає дві німецькі ЗРК Skynex. Це відбудеться у 2024 році.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що США передасть Україні батарею ЗРК Patriot.