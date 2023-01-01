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2023-01-01
Минулого року в Україні пролунало близько 15 тисяч повітряних тривг
Найбільше повітряних тривог оголосили в Харківській області, інформує
Протягом 2022 року в Україні пролунало близько 15 тисяч повітряних тривог. Число сигналів небезпеки
Згідно з підрахунками, з початку повномасштабного вторгнення РФ до України та до кінця 2022 року у нашій країні було оголошено 14 870 повітряних тривог. Найбільше їх лунало на Харківщині – 1 558.
Найменше тривог було оголошено на Луганщині (дві), але остання там триває з 4 квітня. У Києві за вказаний час оголошували 638 повітряних тривог.
Юлія Москаленко, ZN.ua