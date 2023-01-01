Минулого року в Україні пролунало близько 15 тисяч повітряних тривг

Найбільше повітряних тривог оголосили в Харківській області, інформує ZN.ua.

Минулого року в Україні пролунало близько 15 тисяч повітряних тривг

Протягом 2022 року в Україні пролунало близько 15 тисяч повітряних тривог. Число сигналів небезпеки підрахував волонтерський сайт alerts.in.ua.

Згідно з підрахунками, з початку повномасштабного вторгнення РФ до України та до кінця 2022 року у нашій країні було оголошено 14 870 повітряних тривог. Найбільше їх лунало на Харківщині – 1 558.

Найменше тривог було оголошено на Луганщині (дві), але остання там триває з 4 квітня. У Києві за вказаний час оголошували 638 повітряних тривог.





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