Озброєні і небезпечні: у Росії розшукують "зеків", що втекли з Донбасу, з ПВК "Вагнера"

У закладах громадського харчування російського Ростова з 31 грудня почали розвішувати орієнтування на бійців ПВК "Вагнера", які втекли з території "навчального центру", які зазнають величезних втрат в Україні.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, інформує Апостроф.

У Ростові-на-Дону розміщують орієнтування на шістьох озброєних ув'язнених бійців, які втекли з "учебки" ПВК "Вагнера" в Краснодонському районі Луганської області.

Як стало відомо, серед тих, хто втік, троє громадян Узбекистану, двоє росіян, один білорус і ще один уродженець Киргизії.

Ув'язнені "вирвалися на волю" ще тиждень тому, у період із 21 по 22 грудня. Усі шестеро озброєні та небезпечні.

Оскільки розшукувані можуть перебувати на території Ростовської області, мешканців просять звертати особливу увагу на людей у військовій формі, дотримуючись заходів особистої безпеки.


Олексій Руденко, Апостроф





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