У Путіна манія величі: данська розвідка розповіла про причини та наслідки

У президента Росії Владіміра Путіна манія величі та "місяцеподібне" обличчя, ймовірно, викликані медикаментозним гормональним лікуванням раку, заявив глава відділу аналізу Росії Служби військової розвідки Данії. Він також припускає, що цей фактор може впливати на те, які рішення приймає російський лідер. Це стосується і рішення про початок повномасштабної війни, пише Berlingske .

Це припущення пояснює й незвичні рухи та пози російського президента.

У розвідці вважають, що наразі для Путіна немає смертельної загрози через захворювання, та у нього можуть бути чутливі хронічні болі. Через це він, наприклад, рефлективно хапається за стіл, аби зменшити свій біль.

Також у розвідці Данії не бачать ознак того, що президент може позбавитися влади.