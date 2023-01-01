Новорічний обмін: в Україну повернулися 140 військовополонених

Напередодні Нового року, 31 грудня, в Україну повернулися 140 військовополонених у межах обміну полоненими з РФ .

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, інформує Апостроф .

Україна провела черговий великий обмін - 140 українців повертаються додому, серед яких захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо зі Славутича, бійці з Бахмутського напрямку.

"У Новий рік ми не тільки відбиваємо ракетні атаки ворога,але також повертаємо наших людей. Це черговий великий обмін, який вдалося здійснити - 140 людей повертаються додому . Серед них - поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо зі Славутича, причому батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також наші з Бахмутського напрямку. 82 бійці ЗСУ, 15 з ТРо, 22 із НГУ, 11 з ВМС та 10 з ДПСУ", - написав Андрій Єрмак.

Всього вдалося повернути 132 чоловіків й 8 жінок, 22 офіцери й 118 сержантів і солдатів. Їх зустрічали на українській землі зі сльозами радості на очах.