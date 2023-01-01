Держдеп США висловлює занепокоєння щодо співпраці Китаю з Росією

Представник Державного департаменту США висловив занепокоєння з приводу «співпраці Китаю та Росії» після сьогоднішньої телефонної розмови між президентом Росії Владіміром Путіним і китайським лідером Сі Цзіньпіном, повідомляє CNN.

«Пекін стверджує, що підтримує нейтралітет, але його поведінка ясно показує, що він все ще інвестує в тісні зв’язки з Росією. Сполучені Штати та Європа попередили КНР про наслідки надання Росії військової допомоги для її війни проти України або систематичної допомоги з ухиленням від санкцій», — зазначив речник Держдепу.

У департаменті також заявили, що уважно стежать за діяльністю Китаю, додавши, що «ті, хто перебувають на боці Москви в цій несправедливій війні, неминуче опиняться на неправильному боці історії».

«Світ стежить за тим, які країни відстоюють основні принципи свободи, самовизначення та суверенітету, а які стоять осторонь або мовчазно підтримують Росію в її навмисній і неспровокованій війні за власним вибором», — додав речник відомства.