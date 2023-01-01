Ймовірно, Росія закуповує зброю приховано – Ігнат

У Повітряних силах України вважають, що Росія може закуповувати озброєння не тільки в Ірану, а й робити це приховано через контрабандистські схеми. Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив в ефірі телемарафону.

"Весь світ повинен впливати на ці процеси і якомога більше розширювати спектр санкцій на інші країни для того, щоб позбавити Росію можливості збільшувати свій потенціал знарядь вбивств", - зазначив Ігнат.