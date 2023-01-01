Британія продовжить разом з Україною боротися проти жорстокості Путіна — прем’єр-міністр

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак використав своє новорічне звернення, аби попередити про те, що проблеми Британії не зникнуть після «важких» 12 місяців. Також він пообіцяв і надалі підтримувати Україну. Про це повідомляє The Times.

«Щойно ми оговталися від безпрецедентної глобальної пандемії, Росія розпочала варварське та незаконне вторгнення в Україну. Це мало глибокий економічний вплив по всьому світу, від якого не застрахована і Велика Британія», - заявив британський прем'єр-міністр.

«Я знаю, що багато хто з вас відчув цей вплив у себе вдома. Саме тому цей уряд прийняв важкі, але справедливі рішення, щоб взяти під контроль запозичення та борг. І саме завдяки цим рішенням ми змогли допомогти найбільш вразливим верствам населення в умовах зростання рахунків за енергоносії», - зазначив Сунак.

За його словами, уряд також вжив рішучих заходів, щоб підтримати систему охорони здоров’я: більше фінансування, більше лікарів і медсестер.

«Я не збираюся вдавати, що всі наші проблеми зникнуть. Але 2023 рік дасть нам можливість продемонструвати найкраще, що є у Британії на світовій арені, продовжуючи стояти разом з нашими українськими друзями проти жорстокості Путіна і захищаючи свободу та демократію скрізь, де ми побачимо її під загрозою», - сказав Сунак про майбутні виклики.