Шольц у новорічному зверненні пообіцяв продовжувати підтримку України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у новорічному зверненні до співгромадян заявив, що Берлін продовжить підтримувати Україну у протистоянні агресії РФ . Про це повідомляє DW .

Шольц зазначив, що 2022 рік пройшов під знаком єдності та сили і перед обличчям війни Росії проти України «ЄС і НАТО виявили давно не бачену згуртованість».

Канцлер Німеччини також наголосив, що Путін веде «імперіалістичну, загарбницьку війну в центрі Європи» і пов'язана з нею зміна епох принесла і Берліну суворі випробування. Проте, додав, що «історія 2022 року пов'язана не лише з війною, горем і турботами».

За його словами, Німеччина продовжить підтримувати Київ.

«Путін не захопив Україну за кілька днів, як планував. Навпаки: українці хоробро захищають свою батьківщину - у тому числі й завдяки нашій допомозі. І ми продовжуватимемо підтримувати Україну», - заявив Шольц.

Канцлер також наголосив, що Німеччина не дозволила шантажувати себе поставками російських енергоносіїв. Після того, як РФ «влітку перекрила вентиль», Німеччина запустила перший термінал для прийому скрапленого газу в порту Вільгельмсгафена, який має гарантувати незалежність країни від російського газу.

«Цей новий термінал і необхідні для нього комунікації наші інженери та фахівці спорудили менш ніж за 200 днів», - зазначив канцлер, додавши, що найближчим часом у країні запрацюють інші СПГ-термінали: у Лубміні, Штаді та Брунсбюттелі.

Іншою важливою темою новорічного звернення Шольца стала надзвичайна готовність німців підтримати українців, які змушені залишити батьківщину, рятуючись від війни. За його словами, кількість волонтерів, які допомагають біженцям з України, у 2022 році сягнула 29 мільйонів людей по всій Німеччині.