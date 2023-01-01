Вучич: Сербія не відмовиться від своєї позиції щодо антиросійських санкцій
Президент Сербії зазначив, що країна не запровадить обмеження проти Москви, доки інтереси його країни не опиняться під загрозою, інформує
Сербія не змінить свою позицію щодо відмови від антиросійських санкцій, поки це не поставить під загрозу її життєві інтереси. Про це заявив у п'ятницю президент Сербії Александр Вучич в
"У нас за плечима був важкий рік, ми побачили різне можливе лицемірство, але ми змогли побачити, наскільки наша позиція [по санкціям проти Росії] була принциповою та точною. Наскільки ми зможемо захищати цю позицію – побачимо, не ціною загрози життєвим інтересам нашої країни, але у будь-якому разі, легко ми цієї позиції не зречемося", – заявив президент Сербії.
"Чи станемо [вводити санкції проти Росії] – не знаю, але моє "не знаю" важить більше, ніж в інших "так". Щодо санкцій я не обіцяю нічого, але й моя необіцянка означає набагато більше, ніж обіцянки багатьох", – досить заплутано висловився в своєму інтерв’ю Вучич.