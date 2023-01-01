Вучич: Сербія не відмовиться від своєї позиції щодо антиросійських санкцій

Президент Сербії зазначив, що країна не запровадить обмеження проти Москви, доки інтереси його країни не опиняться під загрозою, інформує ZN.ua.

Вучич: Сербія не відмовиться від своєї позиції щодо антиросійських санкцій
© novayagazeta-ug.ru

Сербія не змінить свою позицію щодо відмови від антиросійських санкцій, поки це не поставить під загрозу її життєві інтереси. Про це заявив у п'ятницю президент Сербії Александр Вучич в інтерв'ю телеканалу Prava.

"У нас за плечима був важкий рік, ми побачили різне можливе лицемірство, але ми змогли побачити, наскільки наша позиція [по санкціям проти Росії] була принциповою та точною. Наскільки ми зможемо захищати цю позицію – побачимо, не ціною загрози життєвим інтересам нашої країни, але у будь-якому разі, легко ми цієї позиції не зречемося", – заявив президент Сербії.

"Чи станемо [вводити санкції проти Росії] – не знаю, але моє "не знаю" важить більше, ніж в інших "так". Щодо санкцій я не обіцяю нічого, але й моя необіцянка означає набагато більше, ніж обіцянки багатьох", – досить заплутано висловився в своєму інтерв’ю Вучич.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Всеобщая мобилизация: в армию могут призвать даже снятых с воинского учетаВсеобщая мобилизация: в армию могут призвать даже снятых с воинского учета
Росія посилює оборону Кремінної — британська розвідкаРосія посилює оборону Кремінної — британська розвідка
Росії може вистачити ресурсів ще на 2-3 роки війни — директор Defense ExpressРосії може вистачити ресурсів ще на 2-3 роки війни — директор Defense Express
Лінкявічюс: Росії потрібні переговори не про Україну, а про свою долюЛінкявічюс: Росії потрібні переговори не про Україну, а про свою долю
В Кремлі заявили, що «мирний план» України має враховувати входження до складу РФ окупованих територійВ Кремлі заявили, що «мирний план» України має враховувати входження до складу РФ окупованих територій
Блок рекламы


Похожие новости
Держдеп США висловлює занепокоєння щодо співпраці Китаю з РосієюДерждеп США висловлює занепокоєння щодо співпраці Китаю з Росією
У Білорусі змінюються настрої щодо війни РФ проти України – КизимУ Білорусі змінюються настрої щодо війни РФ проти України – Кизим
Почався новий раунд переговорів з РФ щодо створення безпекової зони навколо ЗАЕС – ГроссіПочався новий раунд переговорів з РФ щодо створення безпекової зони навколо ЗАЕС – Гроссі
Росія та Іран будують новий торговельний маршрут за $25 мільярдів в обхід санкційРосія та Іран будують новий торговельний маршрут за $25 мільярдів в обхід санкцій
Сі Цзіньпін на зустрічі з Мєдвєдєвим заявив, що Китай хоче переговорів щодо УкраїниСі Цзіньпін на зустрічі з Мєдвєдєвим заявив, що Китай хоче переговорів щодо України
Розкривав позиції HIMARS: помічник окупантів отримав 12 років ув'язненняРозкривав позиції HIMARS: помічник окупантів отримав 12 років ув'язнення
Шмигаль сказав, коли Україна може розпочати переговори щодо членства в ЄСШмигаль сказав, коли Україна може розпочати переговори щодо членства в ЄС
«Путін сприйняв невизначеність ЄС щодо східних сусідів як запрошення до агресії»: Кулеба закликав модернізувати «Східне партнерство»«Путін сприйняв невизначеність ЄС щодо східних сусідів як запрошення до агресії»: Кулеба закликав модернізувати «Східне партнерство»
NYT: Суперечка навколо передачі німецьких ракет Patriot Польщі викрила розбіжності в Європі щодо УкраїниNYT: Суперечка навколо передачі німецьких ракет Patriot Польщі викрила розбіжності в Європі щодо України
В ЄС планують створити посаду спецпредставника з питань санкцій: хто ним може статиВ ЄС планують створити посаду спецпредставника з питань санкцій: хто ним може стати
Последние новости
Подгружаем последние новости