Чеченці тікають до Боснії, щоб уникнути призову та потрапити до ЄС, – країна обмежує їм в’їзд

Група з близько 50 осіб, переважно з Чечні, зібралася біля Малєваца, прикордонного переходу з Хорватією на північному заході Боснії і Герцеговини. Вони намагаються перейти кордон з ЄС, але стикаються з проблемами, повідомило словенське видання RTV SLO.

«Вони хочуть потрапити до одного з членів Євросоюзу, тому що, як вони сказали, тікають від строкової служби в Росії», – заявили в Мінбезпеки Боснії.

У групі людей на кордоні багато сімей з дітьми, і багато хто з них сказали, що сподіваються, що їм дозволять в'їхати до Хорватії. Але, як повідомляє видання, хорватські прикордонні служби здебільшого відмовляють їм у перетині кордону.

Громадяни Росії можуть в'їжджати до Боснії і Герцеговини без візи і можуть перебувати в країні максимум 90 днів протягом 180-денного періоду. Але їм потрібна віза для в’їзду в Хорватію, яка з 1 січня увійде до Шенгенської зони.

Один із чоловіків у групі, Хадіс, розповів, що їхав з дітьми і хотів потрапити до Хорватії, оскільки ситуація в Чечні «дуже складна» через війну в Україні. За його словами, після виїзду з Росії вони спочатку зупинилися у Стамбулі, а звідти вирушили до Боснії і Герцеговини.

За даними боснійських ЗМІ, деякі біженці також прибули з Сербії. Туреччина та Сербія – єдині країни Європи, які під час війни мають пряме авіасполучення з Росією.

У Міністерстві безпеки Боснії також повідомили, що «продовжуватимуть відстежувати ситуацію на місці та збирати детальну інформацію від силових структур, щоб мати можливість запропонувати відповідні заходи».

Тим часом прикордонна влада в аеропорту Сараєво сьогодні перехопила групу з 20 чеченців та інгушів, відмовила їм у в’їзді в країну та відправила назад до Стамбулу, звідки вони прибули. Усі вони планували просити політичного притулку в Хорватії.

Група вилетіла до Сараєво 28 грудня. На прикордонному контролі у них забрали документи, а потім їх разом із дітьми протримали майже цілу добу, повідомляють видання.

Прикордонна поліція Боснії не надала більше інформації про згадану групу російських громадян, але в четвер заступник директора поліції Свевлад Гофман заявив, що вони виявили, що згадані особи «зловживають безвізовим режимом Боснії і Герцеговини» і що вони не відповідають умовам для в'їзду в країну. «Умовою» мав бути зворотний квиток, якого у вищезгаданих не було.

Адвокат Осман Мулахалілович заявив, що влада повинна впустити групу громадян Росії до Боснії, якщо вони тікають від війни та мобілізації. «Цей контекст слід брати до уваги. Якщо у Боснії та Росії діє безвізовий режим, їх потрібно пускати в країну», – сказав він.