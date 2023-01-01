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2023-01-01
У Білорусі змінюються настрої щодо війни РФ проти України – Кизим
Посол України зазначив, що пропаганда поступово робить свою справу, інформує
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У Білорусі настрої в суспільстві змінюються, хоча і не тільки за рахунок пропаганди, заявив посол України в Білорусі Ігор Кизима в
"Дійсно, пропаганда просто шалена – там усе проросійське, все антиукраїнське, жодного альтернативного джерела інформації немає і не може бути. Я спостерігаю певну зміну в настроях. Якщо білоруси раніше були більше антивоєнні і дещо проукраїнські, то зараз більше з’являється такого: "Мы хотим поскорее мира", і звинувачують у тому, що начебто Україна не йде на переговори", - наголосив посол.
Кизим також підкреслив, що казати, що відбувся перелам у суспільстві на користь підтримки РФ наразі не можна.
Анна Конюченко, ZN.ua