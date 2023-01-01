У Білорусі змінюються настрої щодо війни РФ проти України – Кизим

У Білорусі настрої в суспільстві змінюються, хоча і не тільки за рахунок пропаганди, заявив посол України в Білорусі Ігор Кизима в інтерв'ю "Європейській правді".

"Дійсно, пропаганда просто шалена – там усе проросійське, все антиукраїнське, жодного альтернативного джерела інформації немає і не може бути. Я спостерігаю певну зміну в настроях. Якщо білоруси раніше були більше антивоєнні і дещо проукраїнські, то зараз більше з’являється такого: "Мы хотим поскорее мира", і звинувачують у тому, що начебто Україна не йде на переговори", - наголосив посол.