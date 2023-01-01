Британська розвідка розповіла, чому РФ складно захищати стратегічні об'єкти

Вранці 26 грудня 2022 року російська авіабаза поблизу міста Енгельс вдруге за три тижні зазнала нападу. Російські ЗМІ повідомили, що удар по об'єкту, який є однією з основних оперативних баз стратегічної бомбардувальної авіації Росії, завдали безпілотні літальні апарати (БПЛА).

За даними Міноборони Британії, РФ вже давно надає дуже високий пріоритет підтримці передової наземної протиповітряної оборони, але стає все більш очевидним, що їй непросто протидіяти повітряним загрозам глибоко всередині країни.

Одним з викликів для Росії, ймовірно, є винятковий попит на її сучасні системи ППО середньої дальності, такі як SA-22 «Панцир», які, як правило, повинні відігравати головну роль у протидії БПЛА.