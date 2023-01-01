Британська розвідка розповіла, чому РФ складно захищати стратегічні об'єкти
Зокрема, одним з викликів для Росії, ймовірно, є значний попит на сучасні системи ППО середньої дальності, інформує
Вранці 26 грудня 2022 року російська авіабаза поблизу міста Енгельс вдруге за три тижні зазнала нападу. Російські ЗМІ повідомили, що удар по об'єкту, який є однією з основних оперативних баз стратегічної бомбардувальної авіації Росії, завдали безпілотні літальні апарати (БПЛА).
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Одним з викликів для Росії, ймовірно, є винятковий попит на її сучасні системи ППО середньої дальності, такі як SA-22 «Панцир», які, як правило, повинні відігравати головну роль у протидії БПЛА.
Окрім забезпечення точкової оборони стратегічних об'єктів, таких як Енгельс, ці системи наразі потрібні у великій кількості для захисту польових штабів РФ поблизу лінії фронту в Україні.