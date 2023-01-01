WP: Путін не знає, що робити з війною проти України в 2023 році

Російські мільярдери, чиновники і дипломати кажуть, що єдиний план російського автократа - це з усіх сил намагатися змусити Україну і Захід сісти за стіл переговорів на його умовах, інформує ZN.ua.

WP: Путін не знає, що робити з війною проти України в 2023 році
© Офіційний сайт Кремля

Коли Владімір Путін минулого тижня приїхав у Мінськ для обговорення поглиблення співпраці, білоруський автократ Аляксандр Лукашенко саркастично пожартував. Але його жарт був аж надто схожий на правду.

«Ми співагресори, найбільш шкідливі і токсичні люди на планеті. В нас є лише одна суперечка: хто з нас більше. І все», - сказав він.

У новорічну ніч виповниться 23 роки з того моменту, як в 1999-му Путіна призначили президентом Росії. І на цю річницю він здається ізольованим, як ніколи, - пише Washington post. Більше 300 днів жорстокої війни проти України підірвали цілі десятиліття обережного розвитку російських економічних відносин з Заходом. Агресія перетворила країну в парію, а спроби Кремля замінити ці зв’язки тісною співпрацею з Індією і Китаєм, схоже, слабнуть через те, що війна затягнулася.

Путін, який в минулому був агентом КДБ СРСР, завжди дотримувався власних суджень. Покладаючись на близьке оточення старих друзів і соратинків, він насправді ніколи повністю нікому не довіряв.

Але, як сказали Washington Post російські бізнесмени, чиновники і аналітики, між Путіним і елітою в країні з’явилася нова прірва. Один російський чиновник з тісними зв’язками в дипломатичних колах розповів, що Путін «втратив друзів».

«Лукашенко - єдиний, до кого він може приїхати з серйозним візитом. Всі інші бачаться з ним лише тоді, коли необхідно», - розповів співрозмовник видання.


Лесь Димань, ZN.ua





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