WP: Путін не знає, що робити з війною проти України в 2023 році
Російські мільярдери, чиновники і дипломати кажуть, що єдиний план російського автократа - це з усіх сил намагатися змусити Україну і Захід сісти за стіл переговорів на його умовах, інформує
Коли Владімір Путін минулого тижня приїхав у Мінськ для обговорення поглиблення співпраці, білоруський автократ Аляксандр Лукашенко саркастично пожартував. Але його жарт був аж надто схожий на правду.
«Ми співагресори, найбільш шкідливі і токсичні люди на планеті. В нас є лише одна суперечка: хто з нас більше. І все», - сказав він.
У новорічну ніч виповниться 23 роки з того моменту, як в 1999-му Путіна призначили президентом Росії. І на цю річницю він здається ізольованим, як ніколи, - пише
Путін, який в минулому був агентом КДБ СРСР, завжди дотримувався власних суджень. Покладаючись на близьке оточення старих друзів і соратинків, він насправді ніколи повністю нікому не довіряв.
Але, як сказали Washington Post російські бізнесмени, чиновники і аналітики, між Путіним і елітою в країні з’явилася нова прірва. Один російський чиновник з тісними зв’язками в дипломатичних колах розповів, що Путін «втратив друзів».
«Лукашенко - єдиний, до кого він може приїхати з серйозним візитом. Всі інші бачаться з ним лише тоді, коли необхідно», - розповів співрозмовник видання.