У Зеленського назвали кількість військових, які наразі в полоні РФ, та зниклих безвісти
Росіяни відмовляють Червоному Хресту в доступі до таборів для військовополонених та систематично порушують Женевську конвенцію, наголошує уповноважена президента Альона Вербицька, інформує
Близько 3400 українських військовослужбовців зараз перебувають у російському полоні, ще 15 тисяч людей – зниклі безвісти, повідомила уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька,
«Ми не знаємо, що з ними сталося (зі зниклими). Чи є вони також російськими військовополоненими, чи були насильно вивезені з окупованих росією територій, чи, можливо, давно вбиті. Така невизначеність є особливо важкою для родичів», - сказала вона.
За словами Вербицької, РФ відмовляє Червоному Хресту в доступі до таборів для військовополонених і систематично порушує Женевську конвенцію.