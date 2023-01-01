У Зеленського назвали кількість військових, які наразі в полоні РФ, та зниклих безвісти

Росіяни відмовляють Червоному Хресту в доступі до таборів для військовополонених та систематично порушують Женевську конвенцію, наголошує уповноважена президента Альона Вербицька, інформує ZN.ua.

У Зеленського назвали кількість військових, які наразі в полоні РФ, та зниклих безвісти
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Близько 3400 українських військовослужбовців зараз перебувають у російському полоні, ще 15 тисяч людей – зниклі безвісти, повідомила уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька, передає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

«Ми не знаємо, що з ними сталося (зі зниклими). Чи є вони також російськими військовополоненими, чи були насильно вивезені з окупованих росією територій, чи, можливо, давно вбиті. Така невизначеність є особливо важкою для родичів», - сказала вона.

За словами Вербицької, РФ відмовляє Червоному Хресту в доступі до таборів для військовополонених і систематично порушує Женевську конвенцію.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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