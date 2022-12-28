Наразі у Польщі перебувають 950 тисяч українських біженців

Заступник керівника Польського фонду розвитку Бартош Марчук заявив, що наразі у країні залишають 950 тисяч українських біженців, які виїхали через повномасштабне російське вторгнення. Про це Марчук повідомив у своєму Twitter .

"Зараз у Польщі 950 тисяч біженців, що на понад 400 тисяч менше, ніж під час піку влітку, за базою PESEL (індивідуальний особистий номер) було 1,4 мільйона. Плюс 1,2 - 1,3 мільйона українців, які приїхали до війни. Усього - близько 2,3 мільйона", - зазначив чиновник.

За словами Барчука, 90% біженців - це жінки і діти. Вони становлять 2,5% населення Польщі.

«Більшість біженців оселилися в Нижньосілезькому і Мазовецькому воєводствах, де їхня чисельність становить 3,7% від жителів країни», - додав він.