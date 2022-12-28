Наразі у Польщі перебувають 950 тисяч українських біженців

Пікова кількість біженців спостерігалась влітку – майже півтора мільйона, інформує ZN.ua.

Наразі у Польщі перебувають 950 тисяч українських біженців
© Getty Images

Заступник керівника Польського фонду розвитку Бартош Марчук заявив, що наразі у країні залишають 950 тисяч українських біженців, які виїхали через повномасштабне російське вторгнення. Про це Марчук повідомив у своєму Twitter.

"Зараз у Польщі 950 тисяч біженців, що на понад 400 тисяч менше, ніж під час піку влітку, за базою PESEL (індивідуальний особистий номер) було 1,4 мільйона. Плюс 1,2 - 1,3 мільйона українців, які приїхали до війни. Усього - близько 2,3 мільйона", - зазначив чиновник.

За словами Барчука, 90% біженців - це жінки і діти. Вони становлять 2,5% населення Польщі.

«Більшість біженців оселилися в Нижньосілезькому і Мазовецькому воєводствах, де їхня чисельність становить 3,7% від жителів країни», - додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Всеобщая мобилизация: в армию могут призвать даже снятых с воинского учетаВсеобщая мобилизация: в армию могут призвать даже снятых с воинского учета
Ізраїль передав на Херсонщину 17 генераторівІзраїль передав на Херсонщину 17 генераторів
Окупанти проводять приховану мобілізацію у Криму – ЦНСОкупанти проводять приховану мобілізацію у Криму – ЦНС
Business Insider: Армію Росії легко обдурити, але це створює ризикиBusiness Insider: Армію Росії легко обдурити, але це створює ризики
Сі Цзіньпін на зустрічі з Мєдвєдєвим заявив, що Китай хоче переговорів щодо УкраїниСі Цзіньпін на зустрічі з Мєдвєдєвим заявив, що Китай хоче переговорів щодо України
Блок рекламы


Похожие новости
Росія вже втратила майже 104 тисячі своїх військовихРосія вже втратила майже 104 тисячі своїх військових
Понад 700 "азовців" захисників Маріуполя досі перебувають у полоніПонад 700 "азовців" захисників Маріуполя досі перебувають у полоні
У Росії загинули чотири українських бійці з батальйону "Братство"У Росії загинули чотири українських бійці з батальйону "Братство"
Швейцарія призупинила прийом біженців за програмою ООНШвейцарія призупинила прийом біженців за програмою ООН
РФ втратила в Україні понад 96 тисяч солдатів, а здатися в полон хочуть менше 5% від цього числаРФ втратила в Україні понад 96 тисяч солдатів, а здатися в полон хочуть менше 5% від цього числа
Наразі мир або припинення вогню були б на користь Росії – прем’єр ЛатвіїНаразі мир або припинення вогню були б на користь Росії – прем’єр Латвії
Окупанти в Криму готуються відбивати атаки українських Сил оборони — ГУРОкупанти в Криму готуються відбивати атаки українських Сил оборони — ГУР
Контрнаступ українських військових змусив керівництво РФ змінити плани – ГромовКонтрнаступ українських військових змусив керівництво РФ змінити плани – Громов
Наразі 70% закладів освіти в країні мають укриття – МіносвітиНаразі 70% закладів освіти в країні мають укриття – Міносвіти
Понад 95 тисяч окупантів ліквідовано з моменту початку повномасштабного вторгнення в УкраїнуПонад 95 тисяч окупантів ліквідовано з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну
Последние новости
Подгружаем последние новости