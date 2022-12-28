Росія посилює оборону Кремінної — британська розвідка

Це стратегічно важлива точка для окупантів.

Останнім часом Росія посилила лінію фронту у напрямку Кремінної Луганської області, оскільки зазнає там постійного тиску з боку України, заявляють аналітики британської розвідки.

“Креміна була відносно вразливою після наступу українських сил через м. Лиман. Росія побудувала великі нові захисні споруди в цьому районі і, ймовірно, буде тримати тут лінію оборони”, - йдеться в повідомленні.

Район Кремінної є логістично важливим для Росії, як і донбаський фронт. Кремль стверджує, що «звільнення» цієї території є основним виправданням для війни.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 December 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/KOvHhO8Y9i

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/otCtc6tEr4

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) December 28, 2022


Ірина Знась, ZN.ua





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