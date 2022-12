Росія посилює оборону Кремінної — британська розвідка

Останнім часом Росія посилила лінію фронту у напрямку Кремінної Луганської області, оскільки зазнає там постійного тиску з боку України, заявляють аналітики британської розвідки.

“Креміна була відносно вразливою після наступу українських сил через м. Лиман. Росія побудувала великі нові захисні споруди в цьому районі і, ймовірно, буде тримати тут лінію оборони”, - йдеться в повідомленні.

Район Кремінної є логістично важливим для Росії, як і донбаський фронт. Кремль стверджує, що «звільнення» цієї території є основним виправданням для війни.