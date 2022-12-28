На Луганщині окупанти почали примусово надавати дітям громадянство РФ — ОВА

Загарбники намагаються паспортизувати місцевих жителів, інформує ZN.ua.

На Луганщині окупанти почали примусово надавати дітям громадянство РФ — ОВА
© Українські новини

На Луганщині російські загарбники почали примусовий процес отримання дітьми громадянства РФ. У Кремлі поспішають примусово паспортизувати жителів тимчасово окупованих територій області. Про це повідомляє Луганська ОВА.

«Те, що вони не вважали за потрібне робити протягом восьми років, намагаються встигнути за кілька місяців, аби вселити в людей зневіру до України і, водночас, посилити власну пропаганду», - заявили в ОВА.

Повідомляється, що вже набув чинності порядок подання заяви про визнання дитини, що мешкає на тимчасово окупованій території та не досягла віку 14 років, громадянином Росії. Для цього одному з батьків обов’язково потрібно мати російський паспорт.

«Звісно, можна його і не отримувати та одразу підпасти під скорочення на роботі або під відмову у соціальних виплатах. Часу на роздуми окупанти не залишають», - зазначає Луганська ОВА.

Крім того, за даними ОВА, росіяни збільшили кількість патрулів для пошуку дезертирів. У зв’язку зі значними втратами особового складу у Луганській області зросла кількість випадків дезертирства серед російських солдатів.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Всеобщая мобилизация: в армию могут призвать даже снятых с воинского учетаВсеобщая мобилизация: в армию могут призвать даже снятых с воинского учета
Ізраїль передав на Херсонщину 17 генераторівІзраїль передав на Херсонщину 17 генераторів
Окупанти проводять приховану мобілізацію у Криму – ЦНСОкупанти проводять приховану мобілізацію у Криму – ЦНС
Business Insider: Армію Росії легко обдурити, але це створює ризикиBusiness Insider: Армію Росії легко обдурити, але це створює ризики
Сі Цзіньпін на зустрічі з Мєдвєдєвим заявив, що Китай хоче переговорів щодо УкраїниСі Цзіньпін на зустрічі з Мєдвєдєвим заявив, що Китай хоче переговорів щодо України
Блок рекламы


Похожие новости
Указ Путіна про громадянство РФ на окупованих територіях не матиме жодних правових наслідків — МЗСУказ Путіна про громадянство РФ на окупованих територіях не матиме жодних правових наслідків — МЗС
У Криму окупанти незаконно засудили до 7 років колонії журналістку Ірину ДаніловичУ Криму окупанти незаконно засудили до 7 років колонії журналістку Ірину Данілович
Вторгнення з Білорусі: чи готуються вже окупанти до нових боїв на півночіВторгнення з Білорусі: чи готуються вже окупанти до нових боїв на півночі
У Туреччині росіянам зненацька почали відмовляти у наданні ВНЖУ Туреччині росіянам зненацька почали відмовляти у наданні ВНЖ
Окупанти кидають на захоплення Бахмута всі сили, але не можуть оточити місто — МалярОкупанти кидають на захоплення Бахмута всі сили, але не можуть оточити місто — Маляр
Окупанти проводять приховану мобілізацію у Криму – ЦНСОкупанти проводять приховану мобілізацію у Криму – ЦНС
ФСБ РФ займається організацією терору на Луганщині — ОВАФСБ РФ займається організацією терору на Луганщині — ОВА
Окупанти вивезли до Росії дітей із захоплених територій – ЦНСОкупанти вивезли до Росії дітей із захоплених територій – ЦНС
Окупанти в Криму готуються відбивати атаки українських Сил оборони — ГУРОкупанти в Криму готуються відбивати атаки українських Сил оборони — ГУР
Внаслідок вибуху в центрі Мелітополя окупанти почали блокувати дороги: картаВнаслідок вибуху в центрі Мелітополя окупанти почали блокувати дороги: карта
Последние новости
Подгружаем последние новости