На Луганщині окупанти почали примусово надавати дітям громадянство РФ — ОВА
Загарбники намагаються паспортизувати місцевих жителів, інформує
На Луганщині російські загарбники почали примусовий процес отримання дітьми громадянства РФ. У Кремлі поспішають примусово паспортизувати жителів тимчасово окупованих територій області. Про це
«Те, що вони не вважали за потрібне робити протягом восьми років, намагаються встигнути за кілька місяців, аби вселити в людей зневіру до України і, водночас, посилити власну пропаганду», - заявили в ОВА.
Повідомляється, що вже набув чинності порядок подання заяви про визнання дитини, що мешкає на тимчасово окупованій території та не досягла віку 14 років, громадянином Росії. Для цього одному з батьків обов’язково потрібно мати російський паспорт.
«Звісно, можна його і не отримувати та одразу підпасти під скорочення на роботі або під відмову у соціальних виплатах. Часу на роздуми окупанти не залишають», - зазначає Луганська ОВА.
Крім того, за даними ОВА, росіяни збільшили кількість патрулів для пошуку дезертирів. У зв’язку зі значними втратами особового складу у Луганській області зросла кількість випадків дезертирства серед російських солдатів.