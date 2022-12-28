На Луганщині окупанти почали примусово надавати дітям громадянство РФ — ОВА

На Луганщині російські загарбники почали примусовий процес отримання дітьми громадянства РФ . У Кремлі поспішають примусово паспортизувати жителів тимчасово окупованих територій області. Про це повідомляє Луганська ОВА.

«Те, що вони не вважали за потрібне робити протягом восьми років, намагаються встигнути за кілька місяців, аби вселити в людей зневіру до України і, водночас, посилити власну пропаганду», - заявили в ОВА.

Повідомляється, що вже набув чинності порядок подання заяви про визнання дитини, що мешкає на тимчасово окупованій території та не досягла віку 14 років, громадянином Росії. Для цього одному з батьків обов’язково потрібно мати російський паспорт.

«Звісно, можна його і не отримувати та одразу підпасти під скорочення на роботі або під відмову у соціальних виплатах. Часу на роздуми окупанти не залишають», - зазначає Луганська ОВА.

Крім того, за даними ОВА, росіяни збільшили кількість патрулів для пошуку дезертирів. У зв’язку зі значними втратами особового складу у Луганській області зросла кількість випадків дезертирства серед російських солдатів.