РФ не вивела у Чорне море жодного носія крилатих ракет «Калібр» — ВМС ЗСУ

Наразі у Чорному морі перебуває три ворожі кораблі.

РФ не вивела у Чорне море жодного носія крилатих ракет «Калібр» — ВМС ЗСУ
Фото ілюстративне
© Міністерство оборони РФ

Станом на 28 грудня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до трьох російських кораблів. Носіїв крилатих ракет «Калібр» серед них немає. Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

У Середземному морі перебувають дев’ять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв «Калібрів» із загальним залпом — 72 ракети.

За добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 28 кораблів, з них шість рухались із протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 12 кораблів, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

ВМС нагадали, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних кораблях в акваторії Азовського моря.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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