УПЦ МП відмовилась вказувати в назві приналежність до РПЦ попри рішення Конституційного Суду

Головний юрист Московського патріархату стверджує, нібито рішення КСУ ні до чого їх не зобов'язує, інформує ZN.ua.

УПЦ МП відмовилась вказувати в назві приналежність до РПЦ попри рішення Конституційного Суду
© УПЦ/Facebook

В Українській православній церкві Московського патріархату відмовились перейменовувати свою релігійну організацію та вказувати в ній приналежність до Російської православної церкви. Зокрема, голова юридичного відділу УПЦ протоієрей Олександр Бахов заявив, що рішення КСУ щодо конституційності статті 12 закону «Про свободу совісті та релігійні організації» не зобов’язує УПЦ змінювати назву.

«Конституційний Суд України визнав закон про перейменування конституційним. Водночас слід зазначити, що Рішення Конституційного Суду не зобов’язує Українську Православну Церкву змінити свою назву, воно лише стосується відповідності закону про перейменування Конституції України», – процитували Бахова в юрвідділі УПЦ.

Протоієрей стверджує, нібито «в самому законі відсутня будь-яка згадка про Українську Православну Церкву».

«Статутні документи свідчать, що УПЦ зареєстрована відповідно до українського законодавства, її засновником є Собор УПЦ, її релігійний центр, як і всі органи управління, знаходяться в місті Києві. Тож всі спроби примусово застосувати цей закон до УПЦ збільшить випадки порушення права на свободу совісті та віросповідання в Україні», – заявив Бахов.

Тому, за його словами, попри рішення КСУ «слід зазначити, що на сьогодні відсутні будь-які законні підстави для зміни назви релігійних організацій, що належать до Української Православної Церкви».





Интересные новости
Всеобщая мобилизация: в армию могут призвать даже снятых с воинского учетаВсеобщая мобилизация: в армию могут призвать даже снятых с воинского учета
Ізраїль передав на Херсонщину 17 генераторівІзраїль передав на Херсонщину 17 генераторів
Окупанти проводять приховану мобілізацію у Криму – ЦНСОкупанти проводять приховану мобілізацію у Криму – ЦНС
Business Insider: Армію Росії легко обдурити, але це створює ризикиBusiness Insider: Армію Росії легко обдурити, але це створює ризики
Сі Цзіньпін на зустрічі з Мєдвєдєвим заявив, що Китай хоче переговорів щодо УкраїниСі Цзіньпін на зустрічі з Мєдвєдєвим заявив, що Китай хоче переговорів щодо України
Блок рекламы


Похожие новости
Голову Конституційного суду обиратимуть лише пiсля призначення усіх суддів — в.о. голови ГоловатийГолову Конституційного суду обиратимуть лише пiсля призначення усіх суддів — в.о. голови Головатий
Російська нафта постачається до Індії в рамках граничної ціни – попри погрози ПутінаРосійська нафта постачається до Індії в рамках граничної ціни – попри погрози Путіна
Справу ексзаступника голови РНБО Сівковича передали до судуСправу ексзаступника голови РНБО Сівковича передали до суду
Президент Болгарії засуджує рішення парламенту про військову допомогу Україні, але ветувати його не зможеПрезидент Болгарії засуджує рішення парламенту про військову допомогу Україні, але ветувати його не зможе
Туреччина закликала Фінляндію та Швецію до активніших кроків для вирішення питання вступу в НАТОТуреччина закликала Фінляндію та Швецію до активніших кроків для вирішення питання вступу в НАТО
Рада ухвалила рішення про перевірку військових: як проходитиме контроль і яке покарання загрожує у разі порушенняРада ухвалила рішення про перевірку військових: як проходитиме контроль і яке покарання загрожує у разі порушення
СБУ: російський агент проведе за ґратами 14 років – вирок судуСБУ: російський агент проведе за ґратами 14 років – вирок суду
Українська журналістка відмовилась від німецької премії, щоб не розділяти її з російським пропагандистомУкраїнська журналістка відмовилась від німецької премії, щоб не розділяти її з російським пропагандистом
Кабмін Італії продовжив термін дії рішення про постачання зброї Україні на 2023 рікКабмін Італії продовжив термін дії рішення про постачання зброї Україні на 2023 рік
Не шпигун, а «наркодилер»: РФ намагається повернути спецагента, який не потрапив до Гаазького суду – The InsiderНе шпигун, а «наркодилер»: РФ намагається повернути спецагента, який не потрапив до Гаазького суду – The Insider
Последние новости
Подгружаем последние новости