Росія вже втратила майже 104 тисячі своїх військових

ЗСУ вчора ліквідували 550 російських військових. Після цього загальна кількість втрат серед особового складу армії РФ зросла до 103 770 "двохсотих". Про це пише пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні втрати ворога станом на 28 грудня: