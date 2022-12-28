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2022-12-28
Росія вже втратила майже 104 тисячі своїх військових
Що відомо про втрати серед техніки?
© Минобороны РоSSии/t.me
ЗСУ вчора ліквідували 550 російських військових. Після цього загальна кількість втрат серед особового складу армії РФ зросла до 103 770 "двохсотих". Про це пише
Загальні втрати ворога станом на 28 грудня:
- танків ? 3017 (+1) од,
- бойових броньованих машин ? 6037 (+13) од,
- артилерійських систем – 1999 (+1) од,
- РСЗВ – 418 (+0) од,
- засоби ППО ? 212 (+0) од,
- літаків – 283 (+0) од,
- гелікоптерів – 267 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+0),
- крилаті ракети ? 653 (+0),
- кораблі /катери ? 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4660 (+8) од,
- спеціальна техніка ? 179 (+0).
Вікторія Хмілевська, ZN.ua