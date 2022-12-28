Росія вже втратила майже 104 тисячі своїх військових

Що відомо про втрати серед техніки?

Росія вже втратила майже 104 тисячі своїх військових
© Минобороны РоSSии/t.me

ЗСУ вчора ліквідували 550 російських військових. Після цього загальна кількість втрат серед особового складу армії РФ зросла до 103 770 "двохсотих". Про це пише пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні втрати ворога станом на 28 грудня:

  • танків ? 3017 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ? 6037 (+13) од,
  • артилерійських систем – 1999 (+1) од,
  • РСЗВ – 418 (+0) од,
  • засоби ППО ? 212 (+0) од,
  • літаків – 283 (+0) од,
  • гелікоптерів – 267 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+0),
  • крилаті ракети ? 653 (+0),
  • кораблі /катери ? 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4660 (+8) од,
  • спеціальна техніка ? 179 (+0).


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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